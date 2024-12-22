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З 1 січня всі медичні послуги без направлення лікаря стануть платними

13:43, 22 грудня 2024
У МОЗ зазначили, що надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій було і залишається безоплатним.
З 1 січня всі медичні послуги без направлення лікаря стануть платними
Фото: promin.cv.ua
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В Україні з 1 січня всі медичні послуги без направлення лікаря будуть платними, але крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається.

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що Уряд врегулював питання надання медичними закладами платних послуг.

«Це – необхідний крок для розвитку медзакладів та боротьби з неформальними платежами в системі охорони здоровʼя!

Було чітко визначено, які послуги, зокрема ті, що не покриває Програма медичних гарантій, у державних та комунальних медзакладах  можуть надаватися за оплату», - заявили у МОЗ.

Там зазначили, що це зробили, щоб і лікарні, і пацієнти чітко розуміли, які послуги можуть бути платними, й не було зловживань, насамперед з боку медзакладів. Зміни вступають в силу з 1 січня 2025 року.

При цьому наголошується, що надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій було і залишається безоплатним. В певних випадках для отримання допомоги потрібне направлення від лікаря (сімейного чи лікуючого).

Разом з тим надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень. Також без направлення можна звернутись до низки фахівців, зокрема:

- акушера-гінеколога;

- психіатра;

- нарколога;

- стоматолога;

- педіатра;

- фтизіатра;

- лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Спеціалізована медична допомога також надається відповідно до медичних показань без направлення та безоплатно пацієнтам у невідкладному стані.

У МОЗ пояснили, в яких випадках оплачуються медичні послуги:

- при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається)

- при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;

- у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;

- якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Додатково оплачуються послуги в таких випадках:

- надання медпослуг вдома на бажання пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);

- можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги;

- перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта.

«Усі медичні заклади мають розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний перелік платних медичних послуг із зазначенням їх вартості та безоплатних послуг, що надаються в межах Програми державних гарантій.

Надання платних послуг має бути оформлене відповідними документами та внесене до електронної системи охорони здоров'я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюватиметься виключно в безготівковій формі», - додали у МОЗ.

Нагадаємо, Голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що з 1 січня 2025 року всі медичні заклади та державні установи почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій.

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МОЗ лікарняні

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