Штучний інтелект оцінив бій Усика з Ф’юрі — оприлюднили результат

ШІ віддав Олександру Усику ще більше раундів, ніж судді.

Фото: Getty Images

Як відомо, українець Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу.

Цей бій був особливим ще тим, що вперше в історії за боксом стежив суддя зі штучним інтелектом.

Результат повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соціальній мережі Х.

Хоча на офіційних записках суддів було тричі 116-112, штучний інтелект нарахував 118-112 на користь українського боксера.

Зазначимо, що рішення штучного інтелекту не вплинуло на результат бою Усика з Ф’юрі – це був еволюційний експеримент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.