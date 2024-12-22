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У поліції нагадали про штрафи за перевезення дитини без автокрісла

21:42, 22 грудня 2024
Дитячі утримувальні системи слід застосовувати до моменту, поки зріст дитини не досягне 150 см.
У поліції нагадали про штрафи за перевезення дитини без автокрісла
Фото: poltava.to
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Патрульна поліція Києва нагадала, що власники автомобілів повинні перевозити дітей з використанням утримуючих систем: автокрісел, бустерів або автолюлек для немовлят.

«Дитячі утримувальні системи слід застосовувати до моменту, поки зріст дитини не досягне 150 см», - зазначили у поліції.

Перевозити дітей до 3 років на передньому сидінні легкового авто можна лише з дотриманням умов: дитяча система повинна бути встановлена проти напрямку руху, а фронтальну подушку безпеки необхідно вимкнути (якщо вона є).

Також у поліції нагадали, що недотримання цих правил тягне за собою адміністративну відповідальність, штраф — від 510 до 850 гривень.

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