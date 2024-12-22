Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она останется в должности

«Посмотрим, где она продолжит жить – за решеткой или на свободе», – заявил глава грузинского правительства.

Фото: suspilne.media

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили придется уйти с поста после того, как закончится ее каденция, пишет Sova.

По его словам, Зурабишвили «не осталось и недели» в должности президента Грузии, поэтому он «порекомендовал» ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.

Глава грузинского правительства пригрозил президенту на случай, если она не покинет должность.

«Посмотрим, где она продолжит жить – за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса», – заявил он.

Напомним, что Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии. Она вышла к протестующим в Тбилиси и сказала, что не признает президентские выборы.

Зурабишвили заявляла, что не сдаст свои полномочия из-за того, что парламент страны, который она называет нелегитимным, не сможет избрать ее преемника.

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