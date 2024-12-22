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Польща виконає ордер МКС на арешт Нетаньягу, якщо він приїде на річницю звільнення концтабору Аушвіц

15:31, 22 грудня 2024
Ізраїльські посадовці наразі відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу присутнім на цьому заході.
Польща виконає ордер МКС на арешт Нетаньягу, якщо він приїде на річницю звільнення концтабору Аушвіц
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Польща арештує прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на річницю звільнення німецького концтабору Аушвіц, що в Освенцимі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський, передає Jerusalem Post.

Вказується, що з боку Ізраїлю присутнім на цій події буде лише міністр освіти Йоав Кіш.

27 січня 2025 року настане 80 річниця звільнення концтабору Аушвіц. Цю подію у Польщі відзначають на державному рівні.

Однак ізраїльські посадовці наразі відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу присутнім на цьому заході. Приїзд президента Ісаака Герцога також видається малоймовірним.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу та Галанта.

Додамо, що у Сенаті США погрожують санкціями країнам, готовим арештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньягу.

Крім того, країни G7 можуть тимчасово призупинити дію ордера МКС на арешт Нетаньягу.

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Польща арешт ордер Міжнародний кримінальний суд Ізраїль Нетаньягу

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