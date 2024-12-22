У Святошинському районі Києва чоловік знайшов гранату під час прогулянки

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У Святошинському районі Києва чоловік під час прогулянки знайшов предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє столична поліція.

«Днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Святошинському районі. Заявник розповів, що під час прогулянки виявив ймовірну гранату.

Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих, вибухотехніків та рятувальників», — розповіли поліцейські

Правоохоронці нагадали алгоритм дій, якщо ви помітили небезпечний предмет:

зберігати спокій;

повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;

негайно повідомити про вибухівку спецслужби;

у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;

очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

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