У Святошинському районі Києва чоловік знайшов гранату під час прогулянки

У Святошинському районі Києва чоловік під час прогулянки знайшов предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє столична поліція.
«Днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Святошинському районі. Заявник розповів, що під час прогулянки виявив ймовірну гранату.
Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих, вибухотехніків та рятувальників», — розповіли поліцейські
Правоохоронці нагадали алгоритм дій, якщо ви помітили небезпечний предмет:
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