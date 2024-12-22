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Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру

15:49, 22 грудня 2024
Володимир Зеленський зазначив, що за 2024 рік Україна змогла стати сильніше.
Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру
Фото: president.gov.ua
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2025 рік має бути ключовим для наближення миру й захисту інтересів України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з працівниками дипломатичної служби України з нагоди їх професійного свята.

«Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів. За рік, що минає, Україна змогла стати сильніше, змогла стати ближче до мети, яка обʼєднує увесь наш народ: нам потрібно здолати окупанта, перемогти це зло, нам потрібен справедливий мир, і кожен, кожна з вас повинні працювати саме заради цього», - наголосив Президент.

За його словами, «бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців».

Також Зеленський зауважив, що наступний рік буде ключовим з точки зору саме цього завдання.

«Ми повинні зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру», - зазначив лідер України, нагадавши, що в січні наступного року – після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки – відбудеться й багато змін у міжнародних справах. Він згадав й про вибори в деяких ключових країнах – Німеччині, Польщі передусім та інших.  

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ №879/2024, яким призначив Євгенія Цимбалюка Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

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Україна Володимир Зеленський

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