У Києві чоловік вкрав у супермаркеті фісташки на 3 тисячі гривень — як його покарав суд

Чоловік пояснив, що здійснив таке правопорушення через матеріальні труднощі в житті та за збігом тяжких сімейних обставин.

У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав у супермаркеті фісташки. Вирок у справі №754/13773/23 виніс Деснянський районний суд міста Києва.

У матеріалах справи зазначається, що у вересні 2023 року киянин прийшов до «Ашану», де вкрав 11 упаковок фісташок, вагою 500 грамів. Кожна з них коштувала 329 гривень, тому загальна вартість украдених фісташок становила 3 625 гривень.

Фісташки чоловік поклав у пакет та намагався непомітно вийти із приміщення, але натрапив на охорону.

Під час судового засідання чоловік розкаявся та визнав свою провину. Водночас він пояснив, що здійснив таке правопорушення через матеріальні труднощі в житті та за збігом тяжких сімейних обставин.

Беручи до уваги усі обставини ситуації, суд визнав чоловіка винним у крадіжці та призначив йому покарання у вигляді п'яти років в'язниці.

Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.

Зокрема, він повинен:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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