Як звільнити тимчасово непрацездатного працівника за скороченням штату — відповідь Держпраці

Як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло два місяці, але працівник хворіє.

Державна служба з питань праці роз’яснила, як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло два місяці, але працівник хворіє.

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Раніше у Держпраці пояснили, як документально оформити суміщення посад.

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