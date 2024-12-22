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Понад 20 тис грн отримуватимуть курсанти 3-4 курсів військових вишів, – Міноборони

16:07, 22 грудня 2024
У 2025 році зросте грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти.
Понад 20 тис грн отримуватимуть курсанти 3-4 курсів військових вишів, – Міноборони
Фото: mod.gov.ua
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З наступного року грошове забезпечення курсантів військових ЗВО зросте. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник під час робочого візиту до Львова на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень», – повідомив Сергій Мельник.

Також він заявив, що вражений відкритістю та щирістю цієї зустрічі.

«Питання, пропозиції та думки, які я сьогодні почув від курсантів, свідчать про їхнє глибоке розуміння важливості служби у Збройних силах України. Цей формат спілкування буде продовжуватися для курсантів всіх військових закладів вищої освіти, оскільки нам важливо не лише чути, а й діяти. Забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів - це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни», — наголосив заступник міністра.

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ЗСУ Міноборони

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