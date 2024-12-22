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Чи оплачують лікарняні на підприємстві з неповним робочим тижнем

23:59, 22 грудня 2024
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника.
Чи оплачують лікарняні на підприємстві з неповним робочим тижнем
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У Пенсійному фонді відповіли, чи призначається допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо на підприємстві було запроваджено неповний робочий тиждень

Так, призначається. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника (стаття 56 Кодексу законів про працю України).

У випадках запровадження на підприємстві неповного робочого дня або неповного робочого тижня допомога по тимчасовій непрацездатності за період тимчасової непрацездатності працівника, календарні дні якої припали на зазначений період, надається йому на загальних підставах за календарні дні тимчасової непрацездатності.

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ПФУ лікарняні

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