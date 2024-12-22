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На Волыни пьяный работник ТЦК устроил ДТП

16:35, 22 декабря 2024
В ТЦК заявили, что виновник ДТП будет привлечен к ответственности.
На Волыни пьяный работник ТЦК устроил ДТП
Фото иллюстративное
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В Ковеле Волынской области произошло ДТП с участием военнослужащего ТЦК. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

«Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал», – заявили в ТЦК.

Там отметили, что работниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии.

«Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины», - добавили в ТЦК.

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ДТП ТЦК

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