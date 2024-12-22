Практика судов
  1. Общество

Украинцы получат доплату к пенсиям более 2000 грн, но повезет не всем

16:53, 22 декабря 2024
В следующем году доплаты к пенсии будут выплачены гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.
Украинцы получат доплату к пенсиям более 2000 грн, но повезет не всем
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году чернобыльцы смогут получить надбавки к пенсиям в размере 2361 грн. Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления пенсионного фонда Украины в области Татьяна Коваль, пишет «Суспільне».

«Доплата неработающим людям, проживающим в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года», — пояснила Татьяна Коваль.

По ее словам, люди, покинувшие одну из этих зон в указанный период или сменившие место жительства, пенсионную надбавку не будут получать. Относятся ли они к этой категории, будут проверять органы государственного демографического реестра.

В ПФУ подчеркнули, что эта выплата не является постоянной. В настоящее время помощь предусмотрена только на время военного положения в стране. Расходы на ее финансирование учтены в государственном бюджете на 2025 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сроки для пересмотра судебного решения после решения ЕСПЧ смогут восстановить после истечения 10 лет – Рада одобрила законопроект

Парламент принял за основу законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебных решений по гражданским, административным и хозяйственным делам по истечении 10 лет с исключительными обстоятельствами в связи с решением ЕСПЧ.

Верховная Рада приняла закон о раскрытии банковской тайны для установления опеки над имуществом пропавших без вести

Кабмин должен будет обеспечить доступ нотариусов к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в частности предоставить им возможности поиска сведений, внесения информации о выдаче свидетельства о назначении опекуна над имуществом безвестно отсутствующих или пропавших без вести.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

ТЦК должен подтвердить доказательствами непредъявления военно-учетного документа в Резерв+ – апелляционный суд отменил штраф в 25,5 тысячи от ТЦК

Апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины об отмене штрафа 25,5 тысячи грн от ТЦК, ведь ТЦК не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.

Предприятия, расположенные на территории активных боевых действий, могут освободить от взыскания задолженности по кредитам – Рада одобрила законопроект

Принят за основу законопроект, направленный на решение проблем предприятий, потерявших активы и земельные участки, что лишает их возможности вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед банками-кредиторами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду