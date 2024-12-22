Украинцы получат доплату к пенсиям более 2000 грн, но повезет не всем

В следующем году доплаты к пенсии будут выплачены гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Фото: tsn.ua

В 2025 году чернобыльцы смогут получить надбавки к пенсиям в размере 2361 грн. Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения главного управления пенсионного фонда Украины в области Татьяна Коваль, пишет «Суспільне».

«Доплата неработающим людям, проживающим в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года», — пояснила Татьяна Коваль.

По ее словам, люди, покинувшие одну из этих зон в указанный период или сменившие место жительства, пенсионную надбавку не будут получать. Относятся ли они к этой категории, будут проверять органы государственного демографического реестра.

В ПФУ подчеркнули, что эта выплата не является постоянной. В настоящее время помощь предусмотрена только на время военного положения в стране. Расходы на ее финансирование учтены в государственном бюджете на 2025 год.

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