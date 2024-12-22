Зеленский озвучил задачу для украинских дипломатов на 2025 год

Глава государства отметил, что следующий год будет ключевым для Украины.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что задачей для украинских дипломатов на 2025 год станет усиление позиции страны.

По словам Главы государства, следующий год будет ключевым для Украины по установлению справедливого мира, ведь в США сменится администрация, а в некоторых ключевых странах состоятся выборы.

Глава государства считает, что в мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен ощутимый результат. Президент призвал дипломатов обратить внимание на Ближний Восток, регион Залива, Северную Африку, Сахель, Латинскую Америку, Индию, Китай и другие государства Азии.

«И именно это – ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми, быть понятными так, чтобы у Украины был необходимый результат», – подчеркнул он.

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