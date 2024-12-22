Возвращение из СЗЧ — в Минобороны сообщили, как долго ждать выплат

Возобновление всех выплат и обеспечение вернувшимся из СЗЧ возобновляется после официального приказа о причислении в резервный батальон.

Фото: vsn.ua

Военнослужащие, добровольно вернувшиеся в воинскую часть из СЗЧ, снова будут получать выплаты и обеспечение. Об этом сообщил полковник Сергей Кузьменко, начальник отдела коммуникаций Главного управления военной службы правопорядка, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, возобновление всех выплат и обеспечения вернувшимся из СЗЧ возобновляется после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

«Когда командир выдает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещное, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством», — сказал Кузьменко.

Полковник подчеркнул, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о причислении в резервный батальон — выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещным имуществом не производятся.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. Соответствующий закон №4087-IX подписал Президент Владимир Зеленский.

В ГБР заверили, что военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, в полном объеме возобновят льготы, денежное и материальное обеспечение, а уголовное дело по ним будет закрыто.

Отметим, что военнослужащие, совершившие СЗЧ, будут вправе инициировать свое перемещение между воинскими частями.

Так, Кабмин 13 декабря внес изменения в постановление от 12 ноября 2024 года №1291 «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил по их инициативе».

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