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Посол сообщил, сколько заявлений уже подали в Украинский легион в Польше

18:23, 22 декабря 2024
Для тех, кто принимается в легион, Польша обеспечивает серьезные условия для базовой военной подготовки.
Посол сообщил, сколько заявлений уже подали в Украинский легион в Польше
Источник фото: Министерство обороны Украины
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Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в Украинский легион, который формируется на территории Польши, подано более тысячи заявлений. Об этом он сказал в интервью «Суспільному».

Он отметил, что в рамках формирования легиона в ноябре состоялся первый набор подписаний контрактов и формирование первого украинского подразделения. По его словам, уже на 10 января планируется следующая запись.

«Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти», – рассказал Боднар.

По его словам, для тех, кого принимают в легион, польская сторона обеспечивает «достаточно серьезные условия» для базовой военной подготовки.

После базовой военной подготовки в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций.

«И уже после этого идет формирование в соответствующей военной подразделение на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части», – добавил посол.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первая группа добровольцев Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в Люблине.

Напомним, первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства.

Подробную информацию об условиях вступления в Украинский легион можно найти на официальном сайте.

Ранее мы писали, что к Украинскому легиону в Польше вызвалось присоединиться очень малое количество добровольцев.

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Польша ВСУ Украина

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