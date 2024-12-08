Папа Римський до Різдва закликав припинити вогонь на всіх фронтах світу

Папа Франциск закликає до глобального припинення вогню до святкування Різдва, зокрема в Україні.

Фото: Reuters

У неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до загального припинення вогню на всіх фронтах, зокрема в Україні, до свята Різдва. У своїй промові, виголошеній із вікна Апостольського палацу у Ватикані, він закликав до миру в зонах конфліктів по всьому світу, зокрема в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, Сирії, М'янмі та Південному Судані, пише Vatican News.

«Молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни», — сказав Папа Франциск.

Папа також висловив молитву за засуджених до страти в США, закликаючи змінити їхнє покарання.

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