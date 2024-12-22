Верховний суд Іллінойсу дозволив суддям та адвокатам використовувати ШІ, але є умови

У суді наголошують, що адвокати, судді та самостійні позивачі несуть відповідальність за результати своєї роботи, незалежно від технічного прогресу.

Фото: theaustralian.com.au

Верховний суд Іллінойсу опублікував політику використання генеративного ШІ у судах, що дозволяє його використання адвокатами, суддями, співробітниками судів та іншими особами за умови, що таке використання відповідає правовим та етичним стандартам. Документ з'явився на офіційному сайті суду.

У документі, який набуде чинності 1 січня 2025 року, наголошують, що адвокати, судді та самостійні позивачі несуть відповідальність за результати своєї роботи, незалежно від технічного прогресу.

«Всі користувачі повинні ретельно перевіряти контент, створений за допомогою ШІ, перед його відправкою до суду, щоб гарантувати точність та відповідність юридичним та етичним зобов'язанням», - йдеться у політиці. «Перш ніж використовувати будь-яку технологію, включаючи додатки генеративного ШІ, користувачі повинні розуміти як загальні можливості ШІ, так і конкретні інструменти, що використовуються».

У політиці також йдеться про те, що суди повинні бути пильними щодо потенційної загрози з боку технологій ШІ для належної правової процедури, рівного захисту або доступу до правосуддя. «Необґрунтований або навмисно вводить в оману контент, створений ШІ, який показує упередженість, завдає шкоди сторонам у судовому процесі або ускладнює встановлення істини та прийняття рішень, не допускатиметься».

У політиці також наголошується на важливості збереження конфіденційності та конфіденційності.

«Додатки ШІ не повинні ставити під загрозу конфіденційну інформацію, таку як конфіденційні повідомлення, персональні ідентифікаційні дані, захищену медичну інформацію, дані правосуддя та суспільної безпеки, інформацію, пов'язану з безпекою, або інформацію, що суперечить стандартам судової поведінки або підриває суспільну довіру», — йдеться у політиці.

«Суди повинні робити все можливе, щоб йти в ногу з цією технологією, що швидко змінюється. Ця політика визнає, що хоча використання ШІ продовжує зростати, наших поточних правил достатньо для регулювання його використання. Проте з розвитком цих систем виникнуть проблеми, і суд регулярно переглядатиме ці правила і цю політику», — заявила головний суддя Мері Джейн Тейс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.