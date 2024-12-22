Команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения в США

Команда Дональда Трампа готовит планы по ужесточению правил получения гражданства США.

Фото: bbc.co.uk

Команда избранного президента США Дональда Трампа начала изучать возможности отмены автоматического получения американского гражданства по месту рождения, сообщает CNN.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает отказ в выдаче гражданства детям, если их родители находятся в США без паспортов. Кроме того, прорабатываются меры по ужесточению требований к выдаче туристических виз.

Трамп на протяжении многих лет выступал против права на гражданство по рождению, которое защищено 14-й поправкой, и заявлял, что применит меры исполнительной власти для его запрета.

По словам двух источников, знакомых с планом, в частном порядке его союзники разрабатывают стратегии для достижения этой цели, включая указание Государственному департаменту не выдавать паспорта детям, родители которых не имеют документов, и ужесточение требований к туристическим визам с целью пресечения «родильного туризма».

В команде Трампа выдвигают несколько вариантов ужесточения интерпретации, прекрасно понимая, что любые действия, скорее всего, будут оспорены в суде и в конечном итоге дойдут до Верховного суда.

«Что-то должно положить начало судебному разбирательству», — сообщил CNN один из источников.

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