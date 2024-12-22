РФ угрожает Европе больше, чем мы представляем, — Джорджия Мелони

Джорджия Мэлони отметила, что угроза безопасности ЕС со стороны России не прекратится даже после завершения войны в Украине.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Россия представляет большую угрозу безопасности Европейского Союза, пишет Reuters.

«Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем», – сказала Мэлони.

По ее словам, угроза безопасности ЕС со стороны России или с другой стороны не прекратится после завершения войны в Украине, и ЕС должен быть готов к этому.

«Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое представление о безопасности», – сказала премьер.

Она призвала ЕС сделать больше для защиты своих границ и не позволить России или какой-либо «преступной организации» управлять потоками нелегальных мигрантов.

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