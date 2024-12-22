Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч із Путіним, щоб закінчити війну

Дональд Трамп наголосив, що потрібно закінчити цю війну.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустрічі з Володимиром Путіним для того, аби обговорити врегулювання війни в Україні. Про це він сказав під час конференції в Аризоні.

«Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні почекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується», - сказав Трамп.

Також він вкотре заявив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.

Додамо, міжнародний валютний фонд розробив два сценарії розвитку економіки України, які залежать від того, як довго триватиме війна. За найгіршим, війна триватиме до середини 2026 року.

Крім того, Шольц та Трамп провели розмову і погодилися, що настав час шукати шлях до справедливого миру.

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