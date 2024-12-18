Дональд Трамп официально одержал победу на выборах президента США

Трамп получил необходимое количество голосов Коллегии избирателей и стал официальным победителем президентских выборов в США.

Дональд Трамп официально одержал победу на президентских выборах в США. Члены коллегии избирателей присудили ему 312 голосов. Об этом сообщает американская телекомпания CNN.

Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосам избирателей от штата Техас. Это позволило окончательно подтвердить и закрепить за ним победу.

Хотя Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября, его победа была официально утверждена только 17 декабря, когда Коллегия избирателей собралась по всей стране в рамках конституционного процесса.

Отметим, что для победы на выборах президента США необходимо набрать 270 из 538 голосов. На выборах Трамп набрал 312 голосов, а вице-президент Камала Гаррис – 226.

Напомним, инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

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