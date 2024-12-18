Украине хватит военной помощи от администрации Байдена до конца 2025 года, - Госдеп

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что ресурсы, которые США уже предоставили и которые все еще планируют предоставить, обеспечат украинцев всем необходимым для борьбы до конца 2025 года.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает оказывать Украине военную помощь, которой хватит для борьбы до конца 2025 года.

"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", - сказал он на брифинге.

При этом Миллер не уточнил, какая сумма осталась в распоряжении правительства по масштабному пакету военной помощи Украине, весной принятому Конгрессом США.

Спикер Госдепартамента сослался на то, что вопросом об оставшейся помощи занимаются в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

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