Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Украине хватит военной помощи от администрации Байдена до конца 2025 года, - Госдеп

09:01, 18 декабря 2024
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что ресурсы, которые США уже предоставили и которые все еще планируют предоставить, обеспечат украинцев всем необходимым для борьбы до конца 2025 года.
Украине хватит военной помощи от администрации Байдена до конца 2025 года, - Госдеп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает оказывать Украине военную помощь, которой хватит для борьбы до конца 2025 года.

"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", - сказал он на брифинге.

При этом Миллер не уточнил, какая сумма осталась в распоряжении правительства по масштабному пакету военной помощи Украине, весной принятому Конгрессом США.

Спикер Госдепартамента сослался на то, что вопросом об оставшейся помощи занимаются в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная аудиторская служба не имеет права вмешиваться в деятельность судов – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что деятельность Государственной аудиторской службы может иметь негативные последствия для судебной власти и привести к конфликту интересов.

Иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре – парламент одобрил законопроект

В отличие от предыдущего законопроекта Президента 10425 о множественном гражданстве, где были четко указано, иностранцы из каких стран имеют право обретать гражданство Украины в упрощенном порядке, одобренный парламентом за основу законопроект 11469 предусматривает поручение правительству определить перечень в дополнительном законопроекте.

Финансовый аудит апелляционных и местных судов будет проводить Счетная палата – подписан закон

Подписанный закон о реформе Счетной палаты, которую теперь будут отбирать с решающим голосом международных экспертов, предусматривает непосредственные полномочия Счетной палаты на аудит судов.

Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

Президент подписал закон, согласно которому суды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді