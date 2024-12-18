Суд наказал мужчину, который пять лет назад совершил грабеж и уехал за границу

Мужчина был объявлен в международный розыск.

Наказание догнало жителя Хмельницкого пять лет спустя после того, как он ограбил вблизи одного из магазинов в Хмельницком прохожего и долгое время после совершенного находился за границей. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

В начале февраля 2019 года, будучи в сговоре с неустановленным досудебным расследованием лицом, мужчина совершил в Хмельницком грабеж, соединенный с насилием. На рассвете сообщники подошли сзади к двум прохожим.

Одному из них обвиняемый нанес три удара кулаком по голове, от чего тот потерял равновесие и упал лицом вниз. Воспользовавшись ситуацией, нападающий открыто похитил из кармана потерпевшего 21 тысячу гривен и скрылся с места преступления.

Такие действия суд квалифицировал по ч. 2 ст. 186 УК Украины, как грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Задержали обвиняемого только в 2024 году на основании определения Хмельницкого горрайонного суда от 15.04.2022 года, согласно которому ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был объявлен в международный розыск и доставлен на границу, где 18 октября этого года его задержали украинские правоохранители. На следующий же день к мужчине применили избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд принял во внимание все доводы и обратил внимание на то, что по месту жительства хмельнитчанин характеризуется положительно. Он признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и возместил заданный ущерб, что смягчает наказание. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в предъявленном обвиняемом и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Вместе с тем освободил от отбывания наказания и установил один год и шесть месяцев испытательного срока.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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