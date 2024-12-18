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Суд покарав чоловіка, який п’ять років тому вчинив грабіж та виїхав за кордон

10:38, 18 грудня 2024
Чоловік був оголошений у міжнародний розшук.
Суд покарав чоловіка, який п’ять років тому вчинив грабіж та виїхав за кордон
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Покарання наздогнало жителя Хмельницького через п’ять років після того, як він пограбував поблизу одного з магазинів у Хмельницькому перехожого й тривалий час після скоєного перебував за кордоном. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

На початку лютого 2019 року, будучи в змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою, чоловік здійснив у Хмельницькому грабіж, поєднаний з насильством. Удосвіта спільники  підійшли ззаду до двох перехожих. Одному з них обвинувачений наніс три удари кулаком по голові, від чого той втратив рівновагу й упав обличчям до долу. Скориставшись ситуацією, нападник відкрито викрав з кишені потерпілого 21 тисячу гривень та втік з місця злочину.

Такі дії суд кваліфікував за ч. 2 ст. 186 КК України, як грабіж, поєднаний із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Затримали обвинуваченого лиш у 2024 року на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 15.04.2022 року, згідно якої йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік був оголошений у міжнародний розшук та доставлений на кордон, де 18 жовтня поточного року його затримали українські правоохоронці. Наступного ж дня до чоловіка застосували обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд взяв до уваги всі доводи та звернув увагу на те, що за місцем проживання хмельничанин характеризується позитивно. Він визнав свою вину, щиро розкаявся у скоєному та відшкодував задану шкоду, що пом’якшує йому покарання. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у пред’явленому обвинувачені та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Разом із тим звільнив від відбування цього покарання та встановив один рік і шість місяців іспитового строку.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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