У США щодня спостерігають невідомі дрони над військовими об'єктами та аеропортами

ФБР закликає мешканців не стріляти по підозрілих безпілотниках, оскільки це може призвести до загибелі людей.

Фото: Brian Glenn/TMX)

У кількох регіонах США протягом останніх тижнів було зафіксовано численні випадки польотів невідомих безпілотників над житловими районами, забороненими зонами та важливими об’єктами інфраструктури. Дрони помітили щонайменше в шести штатах: Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Коннектикуті, Пенсильванії, Вірджинії та Огайо. Про це повідомляє CNN.

Перші скарги на безпілотники, за даними Федерального управління цивільної авіації США, надійшли 18 листопада, коли дрони спостерігали в районі округу Морріс, штат Нью-Джерсі. Надалі безпілотники бачили щоночі, заявив член генеральної асамблеї Нью-Джерсі, республіканець Пол Канітра. Місцеві жителі розповіли, що бачили групи дронів.

За останні дні безпілотники помітили біля кількох об'єктів у США:

- Арсенал Пікатінні, військовий дослідницький центр північ від Нью-Джерсі;

- станція з випробування озброєння Ерл ВМС США на південь від Мідлтауна, Нью-Джерсі;

- національний гольф-клуб Дональда Трампа у Бедмінстері, Нью-Джерсі;

- аеропорт Стюарт у місті Нью-Уінсор, штат Нью-Йорк;

- база ВПС Райт-Паттерсон, Огайо.

Адміністрація президента США не виявила «нічого аномального» і не бачить ризиків для національної та громадськості безпеки, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, ФБР все ще перевіряє близько 100 повідомлень про безпілотників, але жодне з них не свідчить про протиправні дії.

Кірбі зазначив, що Білий дім прагне бути відкритим: «Ми не збираємося будувати припущення та гіпотези — і не збираємося надавати інформацію, достовірність якої не можемо бути впевнена».

Водночас, представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що щодня в США літають тисячі безпілотників.

«Тому побачити дрони в небі — не така вже й рідкість, і це не ознака шкідливої ​​діяльності чи загрози громадській безпеці. Те саме стосується і безпілотників, що літають поблизу військових об'єктів США», — сказав він.

ФБР та міністерство внутрішньої безпеки зазначили, що «немає жодних доказів того, що виявлені безпілотники становлять загрозу національній чи громадській безпеці» або пов'язані з іноземними державами. У ФБР заявили, що у більшості випадків за безпілотники приймали пілотовані літаки.

У ФБР повідомили, що з середини листопада отримали близько п'яти тисяч повідомлень про безпілотників, але лише 100 з них заслуговували на увагу.

У Пентагоні відкинули припущення, що за запусками безпілотників стоять іноземні держави.

Незважаючи на те, що влада США закликає до спокою, регіональні чиновники та політики просять дати більше інформації про безпілотників, а також надати додаткові ресурси для розслідування.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп вважає, що безпілотники, які помічені над територією США, слід збивати.

Із закликом збивати дрони, «якщо це необхідно», виступив і сенатор-демократ Річард Блюменталь, який входить до комітету сенату з питань національної безпеки. На його думку, більшість безпілотників можна збити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, а не знищувати у повітрі.

У той же час ФБР закликає мешканців не стріляти по підозрілих безпілотниках, оскільки це може призвести до загибелі людей.

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