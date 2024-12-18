У Києві судитимуть молодика, який викрав стипендію у підлітка-сироти

20-річний киянин обікрав сироту, скориставшись його телефоном для крадіжки стипендії.

Фото: volynnews

20-річного жителя Києва притягнуть до суду за крадіжку стипендії з картки підлітка-сироти. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Ювенальні прокурори Подільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо молодика, якого звинувачують у крадіжці коштів з картки неповнолітнього сироти за статтею 185 Кримінального кодексу України (ч. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений був знайомий з потерпілим і одного разу скористався його телефоном для входу в мобільний банкінг. Під час цього на телефон надійшло сповіщення про зарахування стипендії, після чого 20-річний хлопець перевів 13 600 гривень на свою картку.

Як з'ясувалося, обвинувачений раніше вже був судимий за подібні злочини.

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