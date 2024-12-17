Бусифікації стало менше, хоч ситуація в Україні погіршилася – Дмитро Лубінець

За словами Дмитра Лубінця, порушення прав під час мобілізації зберігаються, але фізичне насильство скоротилось.

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Порівняно з 2023 роком ситуація з мобілізацією в Україні трохи погіршилась, але випадків «фізичної бусифікації» стало значно менше, заявив омбудсман України Дмитро Лубінець.

«На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, вона трішки погіршилася, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації. Десь вже зрозуміли, що підхід такий не працює, але окремі факти порушення прав громадян України по напрямку мобілізації – вони залишаються», — заявив Лубінець.

Омбудсман також підкреслив, що для реагування на порушення його співробітники швидко виїжджають на місце подій, отримують відомості від громадян та приймають рішення щодо подальших дій.

«Традиційний наш підхід – терміново мої співробітники на чолі з представником виїжджають на місце. Де фізично ми отримуємо доступ до громадян України, отримуємо від них відомості, потім приймаємо рішення, як юридично на це реагувати. Інколи достатньо того, що з’явилися наші представники – правопорушення закінчуються, якщо вони були. В загальному контексті у нас були випадки, коли я приймав рішення направляти подання, на підставі яких були відкриті і кримінальні провадження, і дисциплінарні провадження, результатом стали дисциплінарні стягнення по відношенню до представників, працівників ТЦК», – розповів омбудсмен.

Загалом, за цей рік Лубінець отримав понад 4 000 звернень щодо порушень прав громадян, зокрема у сфері мобілізації.

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