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Бусификации стало меньше, хотя ситуация в Украине ухудшилась – Дмитрий Лубинец

21:49, 17 декабря 2024
По словам Дмитрия Лубинца, нарушения прав во время мобилизации сохраняются, но физическое насилие сократилось.
Бусификации стало меньше, хотя ситуация в Украине ухудшилась – Дмитрий Лубинец
Фото: LB.ua
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По сравнению с 2023 годом ситуация с мобилизацией в Украине немного ухудшилась, но случаев «физической бусификации» стало значительно меньше, заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

«На мой взгляд, ситуация в Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, она немного ухудшилась, но не кардинально. Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической бусификации. Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины по направлению мобилизации - они остаются», - заявил Лубинец.

Омбудсман также подчеркнул, что для реагирования на нарушения его сотрудники быстро выезжают на место событий, получают сведения от граждан и принимают решение о дальнейших действиях.

«Традиционный наш подход - срочно мои сотрудники во главе с представителем выезжают на место. Где физически мы получаем доступ к гражданам Украины, получаем от них сведения, затем принимаем решение, как юридически на это реагировать. Иногда достаточно того, что появились наши представители - правонарушения заканчиваются, если они были. В общем контексте у нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, результатом стали дисциплинарные взыскания в отношении представителей, работников ТЦК», - рассказал омбудсмен.

В общем, за этот год Лубинец получил более 4 000 обращений о нарушениях прав граждан, в частности в сфере мобилизации.

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ТЦК мобилизация Дмитрий Лубинец

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