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В Киеве будут судить молодого человека, который похитил стипендию у подростка-сироты

08:48, 18 декабря 2024
20-летний киевлянин обокрал сироту, воспользовавшись его телефоном для кражи стипендии.
В Киеве будут судить молодого человека, который похитил стипендию у подростка-сироты
Фото: volynnews
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20-летнего жителя Киева привлекут к суду за кражу стипендии с карточки подростка-сироты. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Ювенальные прокуроры Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении молодого человека, которого обвиняют в краже средств с карточки несовершеннолетнего сироты по статье 185 Уголовного кодекса Украины (ч. 4).

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый был знаком с потерпевшим и однажды воспользовался его телефоном для входа в мобильный банкинг. Во время этого на телефон поступило уведомление о зачислении стипендии, после чего 20-летний парень перевел 13 600 гривен на свою карточку.

Как выяснилось, обвиняемый ранее уже был судим за подобные преступления.

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прокуратура Киев кража

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