В США ежедневно наблюдают неизвестные дроны над военными объектами и аэропортами

ФБР призывает жителей не стрелять по подозрительным беспилотникам, поскольку это может привести к гибели людей.

В нескольких регионах США за последние недели были зафиксированы многочисленные случаи полетов неизвестных беспилотников над жилыми районами, запрещенными зонами и важными объектами инфраструктуры. Дроны заметили по меньшей мере в шести штатах: Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Виргинии и Огайо. Об этом сообщает CNN.

Первые жалобы на беспилотники, по данным Федерального управления гражданской авиации США, поступили 18 ноября, когда дроны наблюдали в районе округа Моррис, штат Нью-Джерси. В дальнейшем беспилотники видели каждую ночь, заявил член генеральной ассамблеи Нью-Джерси, республиканец Пол Канитра. Местные жители рассказали, что видели группы дронов.

Администрация президента США не выявила «ничего аномального» и не видит рисков для национальной и общественности безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ФБР все еще проверяет около 100 сообщений о беспилотниках, но ни одно из них не свидетельствует о противоправных действиях.

Кирби отметил, что Белый дом стремится быть открытым: «Мы не собираемся строить догадки и гипотезы — и не собираемся предоставлять информацию, в достоверности которой не можем быть уверены».

В то же время представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что каждый день в США летают тысячи беспилотников.

«Поэтому увидеть дроны в небе — не такая уж редкость, и это не признак вредоносной деятельности или угрозы общественной безопасности. То же самое относится и к беспилотникам, летающим вблизи военных объектов США», — сказал он.

ФБР и министерство внутренней безопасности отметили, что «нет никаких доказательств того, что обнаруженные беспилотники представляют угрозу национальной или общественной безопасности» или связаны с иностранными государствами. В ФБР заявили, что в большинстве случаев за беспилотники принимали пилотируемые самолеты.

В ФБР сообщили, что с середины ноября получили около пяти тысяч сообщений о беспилотниках, но только 100 из них заслуживали внимания.

В Пентагоне отвергли предположения, что за запусками беспилотников стоят иностранные государства.

Несмотря на то, что власти США призывают к спокойствию, региональные чиновники и политики просят дать больше информации о беспилотниках, а также предоставить дополнительные ресурсы для расследования.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп считает, что беспилотники, замеченные над территорией США, следует сбивать.

С призывом сбивать дроны, «если это необходимо», выступил и входящий в комитет сената по вопросам национальной безопасности сенатор-демократ Ричард Блюменталь. По его мнению, большинство беспилотников можно сбить с помощью радиоэлектронной борьбы, а не уничтожать в воздухе.

В то же время ФБР призывает жителей не стрелять по подозрительным беспилотникам, поскольку это может привести к гибели людей.

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