Після прориву труби у Києві обвалилася стіна будинку — опублікували відео

У Києві через прорив труби опалення обвалилася стіна будинку.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 9 січня у Києві біля залізничного вокзалу стався прорив тепломережі.

Через прорив трубопроводу значного діаметра затопило проїжджу частину. Також обвалилася стіна будівлі, де розташовувався магазин.

У КМДА раніше повідомляли, що постраждала й інша нерухомість – приміщення хостелу.

За даними видання «Інформатор», будівля була старою та перебувала у незадовільному технічному стані. Раніше на неї неодноразово звертали увагу як на об'єкт, захаращений вивісками та кондиціонерами.

Також ми писали, що у Києві після прориву тепломережі відключили опалення в понад 230 будинках.

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