У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу, дорогу залило гарячою водою — відео

У четвер, 9 січня, у Києві біля залізничного вокзалу стався прорив тепломережі. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео з місця події.
Рух транспорту на розі вул. Жилянської та Симона Петлюри наразі ускладнено. У зв'язку з цим затримується рух тролейбусів №№ 12, 14.
У столичній поліції заявили, що на місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи.
У «Київтеплоенерго» повідомили, що стався прорив магістрального трубопроводу діаметром 450 мм.
Зазначається, що одразу після повідомлення про пошкодження, тиск у трубопроводі було зменшено, щоб ліквідувати витік.
«Наразі пошкодження локалізовано. Бригада Київтеплоенерго розпочинає підготовку до проведення ремонтних робіт», - сказано у повідомленні.
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