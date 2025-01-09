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У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу, дорогу залило гарячою водою — відео

17:43, 9 січня 2025
Біля Центрального вокзалу стався прорив магістрального трубопроводу.
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу, дорогу залило гарячою водою — відео
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У четвер, 9 січня, у Києві біля залізничного вокзалу стався прорив тепломережі. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео з місця події.

Рух транспорту на розі вул. Жилянської та Симона Петлюри наразі ускладнено. У зв'язку з цим затримується рух тролейбусів №№ 12, 14.

У столичній поліції заявили, що на місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи.

У «Київтеплоенерго» повідомили, що стався прорив магістрального трубопроводу діаметром 450 мм.

Зазначається, що одразу після повідомлення про пошкодження, тиск у трубопроводі було зменшено, щоб ліквідувати витік.

«Наразі пошкодження локалізовано. Бригада Київтеплоенерго розпочинає підготовку до проведення ремонтних робіт», - сказано у повідомленні.

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Київ

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