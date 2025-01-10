В Одесі чоловік таранив двері сусідів ножем – відео затримання

Загалом чоловік пошкодив двері в трьох квартирах.

В Одесі затримали чоловіка, який пошкодив двері сусідів ножем. Повідомлення про те, що «у будинку ходить неадекватний чоловік з ножем, дзвонить у двері та погрожує вбивством. Ножем б'є двері» надійшло вночі.

На місці правоохоронці побачили чоловіка, який, поводився агресивно, чітко не відповідав на запитання. Інспектори вибили з його рук ніж та затримали.

Загалом чоловік пошкодив двері в трьох квартирах. На місце викликали слідчих.

Як вказують у Патрульній поліції України, у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального порушення за ст. 296 (Хуліганство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

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