В Одессе мужчина таранил дверь соседей ножом – видео задержания

В общей сложности мужчина повредил дверь в трех квартирах.

В Одессе задержали мужчину, который повредил двери соседей ножом. Сообщение о том, что «в доме ходит неадекватный мужчина с ножом, звонит в двери и угрожает убийством. Ножом бьет двери» поступило ночью.

На месте правоохранители увидели мужчину, который вел себя агрессивно, четко не отвечал на вопросы. Инспекторы выбили из его рук нож и задержали.

В общей сложности мужчина повредил дверь в трех квартирах. На место вызвали следователей.

Как указывают в Патрульной полиции Украины, в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного возбуждения по ст. 296 (Хулиганство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УКУ.

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