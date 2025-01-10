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В Одессе мужчина таранил дверь соседей ножом – видео задержания

07:00, 10 января 2025
В общей сложности мужчина повредил дверь в трех квартирах.
В Одессе мужчина таранил дверь соседей ножом – видео задержания
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В Одессе задержали мужчину, который повредил двери соседей ножом. Сообщение о том, что «в доме ходит неадекватный мужчина с ножом, звонит в двери и угрожает убийством. Ножом бьет двери» поступило ночью.

На месте правоохранители увидели мужчину, который вел себя агрессивно, четко не отвечал на вопросы. Инспекторы выбили из его рук нож и задержали.

В общей сложности мужчина повредил дверь в трех квартирах. На место вызвали следователей.

Как указывают в Патрульной полиции Украины, в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного возбуждения по ст. 296 (Хулиганство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УКУ.

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полиция Одесса задержание

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