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На Вінниччині батька, який служить у ЗСУ, оштрафували за аварію, яку вчинив його неповнолітній син

23:12, 9 січня 2025
Неповнолітній водій мотоцикла порушив правила дорожнього руху і скоїв ДТП, за що його батька притягнули до адмінвідповідальності.
На Вінниччині батька, який служить у ЗСУ, оштрафували за аварію, яку вчинив його неповнолітній син
Фото: Вінницький апеляційний суд
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Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвоката жителя Вінниччини, якого за невиконання батьківських обов’язків згідно з постановою Жмеринського міськрайонного суду притягнуто до адміністративної відповідальності. Відтак рішення суду першої інстанції ВАС скасував й ухвалив нове рішення (справа № 130/3302/24). Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Чоловіку призначили адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

В постанові апеляційного суду наголошують, що міськрайонний суд порушив вимоги статті 268 КУпАП і провів судове засідання без громадянина, проігнорувавши клопотання про відкладення розгляду справи. Отже, порушив право учасника справи на захист, що є підставою для скасування постанови суду першої інстанції.

Водночас ВАС пояснив: якщо скасування постанови суду першої інстанції відбулося через процесуальні порушення, апеляційний суд повинен дослідити обставини справи, оцінити докази та з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Суд установив, що восени минулого року в Браїлові Жмеринського району на стадіоні тамтешнього парку зіткнулися мотоцикли «VIPER» та «SPARK», що рухалися назустріч один одному.

Першим керував 15-літній хлопець, другим – 14-літній син оштрафованого чоловіка, який і порушив правила дорожнього руху. Це призвело до пошкодження транспортних засобів. Відтак підліток учинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, однак не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність. Тому до відповідальності і притягнули його батька. Чоловіка визнали винним у невиконанні обов'язків щодо виховання сина. 

Під час апеляційного розгляду адвокат порушника висловив незгоду з тим, що працівники поліції склали протокол про адмінправопорушення саме на батька, хоча після розлучення батьків дитина залишилася проживати з матір’ю. До того ж, каже, батько хлопця з початку введення воєнного стану служить у ЗСУ і не може постійно контролювати сина й виховувати його.

Однак ВАС підкреслив: обов’язки з виховання дітей є рівними для обох батьків.

«Навіть проходження військової служби не звільняє батьків від відповідальності за вчинене їхньою дитиною адміністративне правопорушення. Воєнний стан чи військова служба батьківські права чоловіка не обмежує», – зазначив у постанові Вінницький апеляційний суд.

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