Набрали чинності зміни до порядку повернення судового збору

В Україні почав діяти оновлений порядок повернення судового збору.

З 7 січня 2025 року набув чинності наказ Міністерства фінансів від 26.11.2024 № 606 «Про внесення змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.12.2024 за № 1888/43233. Про це повідомила Державна казначейська служба України.

Даним наказом внесено зміни до механізму повернення судового збору, визначеного статтею 7 Закону України «Про судовий збір».

Відповідно до нового порядку органи Казначейства здійснюють повернення судового збору в усіх випадках виключно на підставі електронного подання, сформованого або Державною судовою адміністрацією України, або її територіальним управлінням, або відповідним судом.

«Для повернення судового збору платнику необхідно звернутися із заявою або до Державної судової адміністрації України, або до її територіального управління, або до відповідного суду за місцем розгляду справи. Разом із заявою про повернення коштів судового збору з бюджету платником подається до зазначених органів оригінал або копія платіжної інструкції, яка підтверджує перерахування коштів до бюджету», - повідомила Державна казначейська служба.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що ставки судового збору з 1 січня 2025 року залишаються незмінними.

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