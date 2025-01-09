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Підпал будинку судді на Чернігівщині – Вища рада правосуддя просить правоохоронні органи розкрити злочин

17:09, 9 січня 2025
Поліція та прокуратура поки що не просунулися у розкритті злочину.
Підпал будинку судді на Чернігівщині – Вища рада правосуддя просить правоохоронні органи розкрити злочин
Будівля Борзнянського райсуду Чернігівської області, джерело фото: Судова влада
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Вища рада правосуддя 7 січня звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням надати інформацію стосовно розслідування обставин підпалу будинку судді Борзнянського райсуду Чернігівської області Оксани Данько.

4 жовтня 2024 року близько 3:00 у домоволодінні судді Оксани Данько у місті Борзна виникла пожежа, внаслідок якої була повністю знищена господарська будівля, постраждало майно судді та членів її родини, а сам будинок через пошкодження став непридатним для проживання.

Завдяки записам з камер відеоспостереження вдалося встановити, що пожежа сталася не випадково, а внаслідок зовнішнього впливу – підпал влаштувала невідома особа.

Місцева поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах) Кримінального кодексу.

9 жовтня відбулися збори суддів Борзнянського райсуду, які вирішили звернутися до Вищої ради правосуддя та до Офісу Генпрокурора стосовно обставин пожежі в будинку судді.

На думку судді Оксани Данько, підпал будинку може бути пов'язаний з професійною діяльністю судді.

У листопаді поліція розпочала розслідування вже за ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

Втім, станом на січень 2025 року досудове розслідування ще триває.

Наразі слідство «відпрацьовує версії» підпалу та продовжує встановлювати «коло осіб», які можуть бути причетними до підпалу будинку судді.

Оскільки прогресу у розслідуванні досягнути не було, Вища рада правосуддя 7 січня вирішила звернутися вже до Офісу Генпрокурора.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Підпал будинку судді на Чернігівщині – Вища рада правосуддя просить правоохоронні органи розкрити злочин

Поліція та прокуратура поки що не просунулися у розкритті злочину.

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