Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

Здание Борзнянского райсуда Черниговской области, источник фото: Судебная власть

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Высший совет правосудия 7 января обратился в Офис Генпрокурора с просьбой предоставить информацию о расследовании обстоятельств поджога дома судьи Борзнянского райсуда Черниговской области Оксаны Данько.

4 октября 2024 года около 3:00 в домовладении судьи Оксаны Данько в городе Борзна возник пожар, в результате которого была полностью уничтожена хозяйственная постройка, пострадало имущество судьи и членов ее семьи, а сам дом из-за повреждений стал непригодным для проживания.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что пожар произошел не случайно, а в результате внешнего воздействия – поджог устроил неизвестный.

Местная полиция начала расследование по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, причинившее вред в крупных размерах) Уголовного кодекса.

9 октября состоялось собрание судей Борзнянского райсуда, которое решило обратиться в Высший совет правосудия и Офис Генпрокурора относительно обстоятельств пожара в доме судьи.

По мнению судьи Оксаны Данько, поджог дома может быть связан с ее профессиональной деятельностью.

В ноябре полиция начала расследование уже по ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Впрочем, по состоянию на январь 2025 года досудебное расследование продолжается.

Сейчас следствие все так же «отрабатывает версии» поджога и продолжает устанавливать «круг лиц», которые могут быть причастны к поджогу дома судьи.

Поскольку прогресса в расследовании достигнуто не было, Высший совет правосудия 7 января решил обратиться к Офису Генпрокурора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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