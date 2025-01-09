Вступили в силу изменения в порядок возвращения судебного сбора

В Украине начал действовать обновленный порядок возвращения судебного сбора.

С 7 января 2025 вступил в силу приказ Министерства финансов от 26.11.2024 № 606 «О внесении изменений в Порядок возврата (перечисления) средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты», зарегистрированный в Министерстве юстиции 10.12.2024 под № 18 43233. Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины

Данным приказом внесены изменения в механизм возврата судебного сбора, определенный статьей 7 Закона Украины «О судебном сборе».

В соответствии с новым порядком органы Казначейства осуществляют возврат судебного сбора во всех случаях исключительно на основании электронного представления, сформированного либо Государственной судебной администрацией Украины, либо ее территориальным управлением, либо соответствующим судом.

«Для возвращения судебного сбора плательщику необходимо обратиться с заявлением либо в Государственную судебную администрацию Украины, либо в ее территориальное управление, либо в соответствующий суд по месту рассмотрения дела. Вместе с заявлением о возврате средств судебного сбора из бюджета плательщиком подается в указанные органы оригинал или копия платежной инструкции, подтверждающей перечисление средств в бюджет», - сообщила Государственная казначейская служба.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ставки судебного сбора с 1 января 2025 года остаются неизменными.

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