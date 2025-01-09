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В Киеве возле железнодорожного вокзала прорвало теплосеть, дорогу залило горячей водой — видео

17:43, 9 января 2025
Возле Центрального вокзала произошел прорыв магистрального трубопровода.
В Киеве возле железнодорожного вокзала прорвало теплосеть, дорогу залило горячей водой — видео
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В четверг, 9 января, в Киеве у железнодорожного вокзала произошел прорыв теплосети. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео с места происшествия.

Движение транспорта на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры усложнено. Из-за этого задерживается движение троллейбусов №№ 12, 14.

В столичной полиции заявили, что на месте патрульные регулируют дорожное движение, а соответствующие службы проводят ремонтные работы.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 450 мм.

Отмечается, что сразу после сообщения о повреждении давление в трубопроводе было уменьшено, чтобы ликвидировать утечку.

«В настоящее время повреждение локализовано. Бригада Киевтеплоэнерго начинает подготовку к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении.

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Киев

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