В Киеве возле железнодорожного вокзала прорвало теплосеть, дорогу залило горячей водой — видео

Возле Центрального вокзала произошел прорыв магистрального трубопровода.

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В четверг, 9 января, в Киеве у железнодорожного вокзала произошел прорыв теплосети. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео с места происшествия.

Движение транспорта на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры усложнено. Из-за этого задерживается движение троллейбусов №№ 12, 14.

В столичной полиции заявили, что на месте патрульные регулируют дорожное движение, а соответствующие службы проводят ремонтные работы.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 450 мм.

Отмечается, что сразу после сообщения о повреждении давление в трубопроводе было уменьшено, чтобы ликвидировать утечку.

«В настоящее время повреждение локализовано. Бригада Киевтеплоэнерго начинает подготовку к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении.

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