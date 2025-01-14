Министр обороны Германии проведет переговоры с украинским правительством в Киеве.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством. Об этом сообщила немецкая телевизионная служба Tagesschau.

В интервью информационному агентству dpa, Писториус отметил, что его визит имеет целью обсуждение дальнейшей военной помощи Украине и оценку актуальной ситуации на фронте.

Накануне министр опроверг слухи о якобы блокировании канцлером Германии нового пакета поддержки для Украины. По его словам, пакет помощи уже подготовлен министерством обороны, но его утверждение требует политического решения.

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