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В ТЦК предупредили о штрафах после 5 февраля – кому могут выписать

10:18, 14 января 2025
Военнообязанные, имеющие статус «ограниченно пригодный», должны обязательно перейти военно-врачебную комиссию.
В ТЦК предупредили о штрафах после 5 февраля – кому могут выписать
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Военнообязанные, имеющие статус «ограниченно пригодный», до 5 февраля должны обязательно перейти военно-врачебную комиссию. Тем, кто этого не сделает, грозят штрафы заявила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея, пишет местный портал «Обо всем».

«Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, то можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВЛК, – рассказывает спикерка. – Еще есть вариант, что военнообязанный может получить распоряжение от предприятия, на котором работает. Есть и мужчины, которые самостоятельно приходят».

По ее словам, есть временные ограничения, когда люди должны прийти на ВЛК.

«То есть на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение военного учета. Это общая статья и штраф одинаковый для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке», – отметила она.

Пройти ВЛК должны и военные, чтобы определить их пригодность к дальнейшей службе.

«Эта норма касается не только военнообязанных, но и военнослужащих, – отмечает спикерка. - Если было ранение или ограничено пригоден, то они так же проходят ВЛК. Кто был ограниченно пригоден и состояние здоровья улучшилось, будет служить и дальше. Кто-то получил ранение, то сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ».

В областном ТЦК отмечают, что не стоит ждать повестки, а перепройти ВЛК самостоятельно, чтобы избежать вероятности получить штраф. Также комиссию должны пройти и пригодные, если в последний раз они там были более года назад.

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Минобразования штраф / штрафы повестка ТЦК мобилизация ВВК

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