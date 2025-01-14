США хотят перевести около $300 млрд замороженных активов РФ на спецсчет для Украины

Указывается, что команда Байдена тесно консультировалась по поводу этой идеи с командой национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа.

Источник фото: Lesya Castillo/EAST NEWS

Помощники президента США Джо Байдена убеждают европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов замороженных российских денег на специальный депозитный счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения. Это деньги, которые заморозили после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет CNN по словам двух высокопоставленных должностных лиц администрации Байдена.

В медиа пишут, что команда Байдена тесно консультировалась по поводу этой идеи с командой национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа, включая сенатора Марко Рубио, назначенного его госсекретарем, и конгрессмена Майка Уолца, избранного на должность советника по национальной безопасности.

Указывается, что команда Трампа, по словам людей, осведомленных по этому вопросу, в целом поддерживает эту стратегию, считая, что конфискованные деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров.

Однако, как пишет CNN, европейцы выражают обеспокоенность по поводу нарушения международного права, если банки конфискуют российские деньги напрямую.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что наибольшая часть активов российского Центрального банка, которые размещены в различных финансовых и банковских учреждениях, а это около 210 из 260 млрд евро, заморожена в странах ЕС. И, в частности, ¾ этих денег заморожены в Бельгии в Центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

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