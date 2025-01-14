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США хочуть перевести близько $300 млрд заморожених активів РФ на спецрахунок для України

09:42, 14 січня 2025
Вказується, що команда Байдена тісно консультувалася щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа.
США хочуть перевести близько $300 млрд заморожених активів РФ на спецрахунок для України
Джерело фото: Lesya Castillo/EAST NEWS
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Помічники президента США Джо Байдена переконують європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів заморожених російських грошей на спеціальний депозитний рахунок, який буде розблоковано лише в рамках мирної угоди. Це гроші, які заморозили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише CNN за словами двох високопоставлених посадовців адміністрації Байдена.

У медіа пишуть, що команда Байдена тісно консультувалася щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, включно з сенатором Марко Рубіо, призначеним його держсекретарем, і конгресменом Майком Уолцем, обраним на посаду радника з національної безпеки.

Вказується, що команда Трампа, за словами людей, обізнаних з цим питанням, загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що конфісковані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів.

Однак, як пише CNN, європейці висловлюють занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки конфіскують російські гроші прямо.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що найбільша частина активів російського Центрального банку, які розміщені в різних фінансових і банківських установах, а це близько 210 із 260 млрд євро, заморожена в країнах ЄС. І, зокрема, ¾ цих грошей заморожені в Бельгії у Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

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США гроші Європа війна

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