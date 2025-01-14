Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску

Китай обговорює продаж американського підрозділу TikTok Ілону Маску як один із можливих варіантів.

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Китайські офіційні особи розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути потенційної заборони в США. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, що знайомі з ситуацією.

Судді Верховного суду США, які розглядають закон, що обмежує роботу програми у США, ймовірно, підтримають заборону на роботу TikTok, якщо тільки Bytedance не продасть сервіс.

За словами джерел, китайська влада надає перевагу тому, щоб TikTok залишався під контролем материнської компанії Bytedance, але один зі сценаріїв, про який повідомляється, передбачає, що платформа X візьме під контроль американські операції TikTok і буде керувати бізнесом спільно. Утім, китайські офіційні особи ще не дійшли остаточного консенсусу, і їхні обговорення поки перебувають на початковому етапі.

Як вказується, у квітні Маск написав , що, на його думку, TikTok має залишатися доступним у США.

«На мій погляд, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі X», — написав він. «Це суперечило б свободі слова та самовираження. Це не те, за що стоїть Америка».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня.

У відповідь TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, намагаючись заблокувати закон, підписаний президентом Джо Байденом, який передбачає продаж платформи, якою користуються 170 мільйонів американців, або заборону її використання.

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