Водіям роз’яснили, як оформити ДТП без виклику поліції за новими правилами у 2025 році

Новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» дещо змінив і розширив умови, за якими можна складати європротокол і не викликами поліцію в обов’язковому порядку. Про це заявив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими змінив підстави, за яких водії у разі ДТП можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію.
«Водії транспортних засобів мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі. Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП», - вказав він.
Коли можна оформити ДТП без поліції:
Олексій Білошицький зазначає, якщо раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 1 січня цей ліміт скасовано.
Крім того, з 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.
Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.
Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність дані та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.
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