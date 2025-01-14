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Водіям роз’яснили, як оформити ДТП без виклику поліції за новими правилами у 2025 році

09:24, 14 січня 2025
Скасовано ліміт збитків унаслідок ДТП у 80 000 грн як обов’язкову вимогу для оформлення європротоколу.
Водіям роз’яснили, як оформити ДТП без виклику поліції за новими правилами у 2025 році
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Новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» дещо змінив і розширив умови, за якими можна складати європротокол і не викликами поліцію в обов’язковому порядку. Про це заявив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими змінив підстави, за яких водії у разі ДТП можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію.

«Водії транспортних засобів мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі. Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП», - вказав він.

Коли можна оформити ДТП без поліції:

  • ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.
  • Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
  • Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.
  • Обидва транспортні засоби застраховані за договором автоцивілки.
  • Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
  • Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Олексій Білошицький зазначає, якщо раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 1 січня цей ліміт скасовано.

Крім того, з 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність дані та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

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поліція ДТП європротокол

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