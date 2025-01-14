Водіям роз’яснили, як оформити ДТП без виклику поліції за новими правилами у 2025 році

Скасовано ліміт збитків унаслідок ДТП у 80 000 грн як обов’язкову вимогу для оформлення європротоколу.

Новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» дещо змінив і розширив умови, за якими можна складати європротокол і не викликами поліцію в обов’язковому порядку. Про це заявив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими змінив підстави, за яких водії у разі ДТП можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію.

«Водії транспортних засобів мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі. Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП», - вказав він.

Коли можна оформити ДТП без поліції:

ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.

Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.

Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби застраховані за договором автоцивілки.

Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Олексій Білошицький зазначає, якщо раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 1 січня цей ліміт скасовано.

Крім того, з 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність дані та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

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