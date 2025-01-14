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Оголошення номінантів на Оскар вдруге перенесли через лісові пожежі у Лос-Анджелесі

08:48, 14 січня 2025
97-ма церемонія вручення премії все ще запланована на 2 березня.
Оголошення номінантів на Оскар вдруге перенесли через лісові пожежі у Лос-Анджелесі
Джерело фото: Getty Images
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Американська академія кіномистецтв заявила, що відкладе оголошення списку номінантів на премію «Оскар» 2025 року через лісові пожежі, які продовжують вирувати в Лос-Анджелесі. Про це пише CBS News.

Академія кіномистецтв продовжить період голосування за номінації до 18 січня. Номінантів оголосять 23 січня. А обід номінантів на «Оскар», який запланували на 10 лютого, скасували.

Сама 97-ма церемонія вручення премії «Оскар» все ще запланована на 2 березня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що подія була запланована на 17 січня, але зірок та фільми, які претендуватимуть на вручення премії «Оскар», мали оголосити 19 січня.

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США пожежа фільм культура

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