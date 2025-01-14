Шольц заявив про пошук додаткових джерел фінансування допомоги Україні, аби не заощаджувати на власних громадянах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, щоб гроші брали з пенсій.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не може поповнювати джерела фінансування допомоги Україні за рахунок зменшення інших витрат. Про це повідомляє DW.

Він, зокрема, відкинув ймовірність обмеження бюджетних видатків для цієї мети. За його словами, країні потрібно фінансувати це з додаткових джерел.

«Я проти того, щоб ми брали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це шляхом скорочення місцевих органів влади, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей в залізницю і автошляхи», - сказав Шольц.

Як вказують у медіа, саме бюджетна суперечка стала причиною розвалу так званої «сфітлофорної коаліції», урядової кризи та позачергових виборів у Німеччині, що мають відбутися в лютому цього року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує новий пакет військової допомоги для України.

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