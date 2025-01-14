Шольц заявил о поиске дополнительных источников финансирования помощи Украине, чтобы не экономить на собственных гражданах

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы деньги брали с пенсий.

Источник фото: Maja Hitij/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не может восполнять источники финансирования помощи Украине за счет уменьшения других расходов. Об этом сообщает DW.

Он, в частности, отверг вероятность ограничения бюджетных расходов на эти цели. По его словам, стране нужно финансировать это из дополнительных источников.

«Я против того, чтобы мы брали это с пенсий, я против того, чтобы мы делали это путем сокращения местных органов власти, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в железную дорогу и автодороги», - сказал Шольц.

Как указывают в медиа, именно бюджетный спор стал причиной развала так называемой «светлофорной коалиции», правительственного кризиса и внеочередных выборов в Германии, которые должны пройти в феврале этого года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что министр обороны Германии Борис Писториус отрицает сообщение СМИ о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует новый пакет военной помощи для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.